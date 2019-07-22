غزة: 6 جرحى بقمع الاحتلال مسيرة الشاحنات رفضا للحصار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 6 فلسطينيين بينهم صحافي بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق بعد ظهر اليوم الخميس، جراء اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين بمسير الشاحنات بمخيم ملكة شرق مدينة غزة.

كما أصيب المصور الصحافي محمد العربيد برصاص قوات الاحتلال إثناء تغطيته الإعلامية لمسير الشاحنات.

وأطلق جنود الاحتلال رصاص الحي والغاز المسيل للدموع، على مئات الشبان الذين كانوا شاركوا في مسيرة منددة بالحصار بمخيم ملكة شرق مدينة غزة.

ونقل المصابون بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الشفاء غرب غزة لتلقي العلاج، حيث وصفت جروحهم بالمتوسطة، فيما عولج العشرات ميدانيا بعد إصاباتهم بالاختناق جراء قنابل الغاز.

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وشارك في المسيرة عشرات الشاحنات التي وصلت إلى مخيم ملكة انطلاقا من مدخل بلدة بيت حانون شمال القطاع للتنديد بالحصار المفروض على قطاع غزة.

وندد أصحاب الشاحنات والنقل العام بالحصار المفروض منذ أكثر من 12 عاما والذي سبب لهم ضرر كبير.

وقال أحد أصحاب الشاحنات محمود مسعود إن المشاركة في هذه المسيرة للتأكيد على أن الفعاليات مستمر وإن العمل سيبقى مستمر رغما عن الاحتلال حتى الوصول إلى حياة كريمة.

وبعث مسعود رسالة لكل أحرار العالم والجمعيات والمنظمات الحقوقية، وطالبها أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني والفئات المتضررة جراء الحصار، ودعاهم للتحرك لكسر الحصار.