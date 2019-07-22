نائب متحدثا عن توقف التبريد باحدى الطائرات: نأسف لما وصلت له الخطوط الجوية

انتقد النائب حسن سالم، الاثنين، ما تم نشره بشأن توقف اجهزة التبريد باحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية، معربا عن اسفه للوضع الذي وصلت له الخطوط الجوية.

وقال سالم في حديث لـ الخليج 365، "نأسف للوضع الذي وصلت له احوال الخطوط الجوية العراقية وما تم تناقله من توقف اجهزة التبريد باحدى الطائرات".

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واضاف "اننا سنعمل في لجنة الخدمات البرلمانية على استضافة مدير الخطوط الجوية العراقية والمعنيين في هذا القطاع لنقف على الاسباب والسلبيات"، مشيرا الى "اننا لن نسكت عن مثل هكذا امور".

يذكر ان ناشطين على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تناقلوا صورا لمسافرين عراقيين خلعوا ثيابهم بسبب توقف اجهزة التبريد باحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية وارتفاع درجات الحرارة بالرحلة المتجهة من بغداد الى عمان.