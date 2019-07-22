اتحاد الصحفيين العرب يحذر اعضائه من الوقوع 'بفريسة العدو الصهيوني'

اعتبر الاتحاد العام للصحفيين العرب، اليوم الاثنين، أن عزم بعض الصحفيين العرب زيارة اسرائيل يتنافي ويتعارض مع النظام الاساسي للاتحاد، محذرا كافة اعضائه من ما سماه "الوقوع فريسة لمخططات العدو الصهيوني"، متوعدا في ذات الوقت باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة. يتبع..

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