عبد المهدي ووزيرة الدفاع البريطانية يؤكدان على ضرورة تحقيق الأمن بالخليج والشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت، الاثنين، على ضرورة تحقيق الأمن بمنطقة الخليج والشرق الأوسط. وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تلقى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت، وجرى بحث العلاقات الثنائيَّة، وسُبُل تدعيمها بما يُلبِّي طموح الشعبين الصديقين".



وأضاف المكتب، أن "الجانبين تباحثا بشأن الامن الاقليمي وسبل التهدئة والعمل على تلافي عوامل التصعيد، وأكدا على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وعلى اهمية حرية الملاحة لجميع الدول واحترام القانون الدولي، واتفقا على التعاون لتحقيق ذلك".

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