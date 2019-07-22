الرئيس عون: إنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار بلبنان يؤكد على دوره الحضاري

لفت ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ خلال استقباله وفد طلابي من ​لبنان​ وخارجه ضمن برنامج "​السياحة​ السياسية"، إلى أن "إنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار في لبنان يؤكد على دور وطنكم الحضاري التعددي، حيث يتحاور الجميع من أجل السلام"، متوجهاً إلى ​الطلاب​ بالقول "تعرفوا على وطنكم الأم وانشروا حضارته في دولكم".

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