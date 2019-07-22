جنبلاط: خطوة نواف الموسوي تجاه كريمته من انبل ما فعل من اجل راحة النفس

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق وليد جنبلاط في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى ان "الله خلق الكون وفق قواعد دقيقة وموازين واضحة و​الانسان​ يحاول دائما في شهوته للسلطة تخطي القواعد المرسومة واحيانا يقع في غرور الاستكبار"، لافتا الى انه "بعيدا عن الاسباب السياسية التي املت ربما استقالة النائب ​نواف الموسوي​ الا ان خطوته تجاه كريمته من انبل ما فعل من اجل راحة النفس".

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