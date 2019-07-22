سمع دوي انفجار قوي في العاصمة الصومالية مقديشو صباح اليوم الاثنين، أعقبه إطلاق نار كثيف.

وذكر راديو "شابيلي" الصومالي أن الانفجار وقع بالقرب من أول نقطة تفتيش أمنية لمطار آدم عدي الدولي بمقديشيو، فيما لم ترد بعد أنباء عن سقوط ضحايا.

نار كثيف.وذكر راديو "شابيلي" الصومالي أن الانفجار وقع بالقرب من أول نقطة تفتيش أمنية لمطار آدم عدي الدولي بمقديشيو، فيما لم ترد بعد أنباء عن سقوط ضحايا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سماع دوى انفجار قوي في مقديشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.