سمع دوي انفجار قوي في العاصمة الصومالية مقديشو صباح اليوم الاثنين، أعقبه إطلاقنار كثيف.
وذكر راديو "شابيلي" الصومالي أن الانفجار وقع بالقرب من أول نقطة تفتيش أمنية لمطار آدم عدي الدولي بمقديشيو، فيما لم ترد بعد أنباء عن سقوط ضحايا.
كانت هذه تفاصيل خبر سماع دوى انفجار قوي في مقديشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.