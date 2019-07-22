انتخابات كوريا الشمالية.. غاب عنها فقط العاملون بالبحر

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صوّت الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، في انتخابات محلية نظمت في جميع مناطق البلاد، الأحد، وقاربت نسبة المشاركة فيها مئة بالمئة، مثلما يعلن بعد كل انتخابات في هذا البلد. واستثنت التقارير فقط الموجودين بالخارج والعاملين بعرض البحر من المشاركة.

وفي غياب أي منافسة، يرى المحللون أن عمليات الاقتراع هذه بمثابة تقليد يسمح للسلطات بتأكيد حصولها على تفويض شعبي وتعزيز الولاء للنظام.

وبلغت نسبة المشاركة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، 99,98%، بزيادة 0,01% عن الانتخابات المحلية السابقة عام 2015.

وأوضحت الوكالة أن وحدهم الناخين “الموجودين في الخارج أو العاملين في عرض البحر” لم يتمكنوا من التصويت، في حين أن “الناخبين الذين يعانون مشكلات على ارتباط بالسن أو المرض تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في صناديق اقتراع متحركة”.

وتهدف هذه الانتخابات إلى ملء مقاعد الجمعيات على مستوى المحافظات والمدن والمناطق، ويصوت فيها عادة 99% من الناخبين تأييداً لمرشحين وحيدين.

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وأدلى كيم يونغ أون بصوته في محافظة هامجيونغ الشمالية، حيث صوّت لمرشحين في منطقتين من المحافظة، بحسب الوكالة.

وكان الزعيم الكوري الشمالي ترشح عام 2014 لـ”جمعية الشعب العليا” (البرلمان) وفاز بنسبة 100% من الأصوات في دائرة جبل بايكتو، وهو بركان يقع على الحدود الصينية، ويعتبر المهد الأسطوري للشعب الكوري.

المصدر: سيول – فرانس برس