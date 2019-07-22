أحمد موسى تعقيبًا على تعليق شركة الخطوط الجوية البريطانية رحلتها لمصر: 20 % من حصة الشركة تمتلكها دويلة قطر

أحمد أبوعقيل

قال الإعلامي أحمد موسى 20 % من حصة شركة الخطوط الجوية البريطانية تمتلكها دويلة قطر، تعقيبًا على تعليق الخطوط الجوية البريطانية، رحلاتها من لندن إلى القاهرة لمدة سبعة أيام، بدعوى مراجعة الإجراءات الأمنية .

وأكد رئيس هيئة الطيران المدني سامح الحفني، رئيس هيئة الطيران المدني خلال لقائه مع ببرنامج على مسئوليتي:" أكبر شركتين عالميتين راجعوا الإجراءات الأمنية وواصلوا رحلاتهما".

وأشار أن ما أعلنته الخطوط الجوية البريطانية بخصوص رحلاتها إلى مصر هو تعليق لمدة أسبوع يبدأ من غدٍ الأحد، وليس توقيفًا للرحلات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة اتخذتها كإجراءات سياسية أمنية تتعلق بها وعلى أراضيها وليس على الأراضي المصرية، نظرًا لأن المملكة المتحدة ستشهد عددًا من الإضرابات بداية من 23 يوليو الجاري.

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قال، إن مصر ليست لها علاقة بأزمة جماهير الجزائر، والسبب فيها كثافة أعداد الجماهير وعدم استيعاب شركات الطيران الجزائري لكل هذه الأعداد في العودة، على حد قوله.

وأضاف أن المسؤولين في مطار القاهرة يتابعون أزمة جماهير الجزائر وتم احتواء الغضب، متابعًا: «النهاردة هتوصل طياراتين تقل جزء كبير من المشجعين، ولم يحدث شغب في الصالة والنهاردة كنا موجودين وصورنا فيديوهات».