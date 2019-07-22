ابو فاعور: المناخ أصبح مؤاتيا أكثر في مجلس الوزراء لدعم الصناعة

اعتبر وزير ​الصناعة​ ​وائل ابو فاعور​ ان المناخ أصبح مؤاتيا أكثر في ​مجلس الوزراء​ لدعم الصناعة، واي سلعة معرضة للاغراق سنحميها. واوضح ابو فاعور في تصريح له، ان "​مصرف لبنان​ يضع آلية جديدة لدعم الفوائد على الرأسمال التشغيلي في القطاع الصناعي".

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