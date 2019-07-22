السفير أبو سعيد: الرئيس عون بدأ بتحقيق مشروعه الإصلاحي ويحظى بدعم المؤسسات الدولية

أبرق مفوّض الشرق الأوسط ومستشار اللجنة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير ​هيثم ابو سعيد​، إلى وزير شؤون رئاسة الجمهورية، ​سليم جريصاتي​ مهنئاً بإقرار ​الموازنة​ المالية لسنة 2019.

وأشار ابو سعيد الى أن إقرار الموازنة تعطي دفعاً قوياً لعمل ​الحكومة​ وللمؤسسات الخاصة أيضاً ، مشددا على أن مشروع "سيدر" سيفعّل المشاركة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، ويدمج بين الدولة و​المجتمع المدني​ وهذا أمر لوحظ في مقررات الإستعراض الدوري الشامل في المجلس الدولي لحقوق الإنسان لملف لبنان.

وختم السفير أبو سعيد أن رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ بدأ بتحقيق مشروعه الإصلاحي وهو يحظى بدعم كبير من المؤسسات واللجان الدولية، لما لهذا العمل من إنعكاسات إيجابية على إنتظام العمل المجتمعي.