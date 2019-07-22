أبرق مفوّض الشرق الأوسط ومستشار اللجنة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير هيثم ابو سعيد، إلى وزير شؤون رئاسة الجمهورية، سليم جريصاتي مهنئاً بإقرار الموازنة المالية لسنة 2019.
وأشار ابو سعيد الى أن إقرار الموازنة تعطي دفعاً قوياً لعمل الحكومة وللمؤسسات الخاصة أيضاً ، مشددا على أن مشروع "سيدر" سيفعّل المشاركة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، ويدمج بين الدولة والمجتمع المدني وهذا أمر لوحظ في مقررات الإستعراض الدوري الشامل في المجلس الدولي لحقوق الإنسان لملف لبنان.
وختم السفير أبو سعيد أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بدأ بتحقيق مشروعه الإصلاحي وهو يحظى بدعم كبير من المؤسسات واللجان الدولية، لما لهذا العمل من إنعكاسات إيجابية على إنتظام العمل المجتمعي.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير أبو سعيد: الرئيس عون بدأ بتحقيق مشروعه الإصلاحي ويحظى بدعم المؤسسات الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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