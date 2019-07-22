الديمقراطي رداً على واكيم: التعقّل والحكمة من سماتنا وعليكم أن تخجلوا وتصمتوا

اشارت مديريّة الإعلام في ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ في بيان ردا على كلام عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​ والذي دعا خلاله رئيس الحزب النائب ​طلال أرسلان​ للتعقل والقبول بالحلول المطروحة معتبراً إياه المعرقل لانعقاد جلسات الحكومة بدعم من الحلفاء، الى اننا "لا ننتظر منكم الوقوف إلى جانبنا أو معنا، أي مع الحق في وجه الباطل، إنما أقلّه عليكم التزام الصمت والخجل أمام الرأي العام المسيحي والدرزي أولاً والرأي العام اللبناني فيما بعد، حيث أن ما حصل في الجبل وصمة عار في ​تاريخ لبنان​ القديم والحديث، و​قطع الطرقات​ ومحاولة الاغتيال التي كادت أن تودي بحياة وزير في الحكومة التي تطالبون بانعقادها، أدّى إلى إعادة ذاكرة الحرب الأهلية التي كنتم أربابها إلى عقول الناس وأذهانهم".

اضاف بيان الديمقراطي "نكرّر ما قلناه أننا مع الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء اليوم قبل الغد، والتصويت على احالة ملف ​قبرشمون​ - البساتين على ​المجلس العدلي​، إحقاقاً للحق وحفاظاً على السلم الأهلي والعيش الواحد في الجبل وفي لبنان".