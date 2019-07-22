وزير داخلية تركيا: لو فتحنا حدودنا أمام المهاجرين لن تصمد حكومات أوروبا 6 أشهر

أكد وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​، أن "الحكومات الأوروبية لن تستطيع الصمود 6 أشهر، إذا ما فتحت ​تركيا​ أبوابها أمام ​المهاجرين​ وسمحت لهم بالعبور نحو القارة"، مشيراً إلى "اننا سنقوم بما يلزم، وسننزل ضربة موجعة بالذين يريدون أن يجعلوا من تركيا مركزا للهجرة غير الشرعية، وسنقطع الماء والهواء عن مهربي المهاجرين".

ورأى أن ​الاتحاد الأوروبي​ ترك تركيا وحيدة في مواجهة موجات ​الهجرة​ غير الشرعية، لافتا إلى أن "الحكومات الأوروبية لا تستطيع الصمود 6 أشهر في حال فتحت تركيا أبوابها أمام المهاجرين المتجهين صوب القارة العجوز".

ولفت إلى أن "من يرغب في الانتقال من ​الشرق الأوسط​ إلى ​أوروبا​، يدفع فدية لتنظيم "داعش" و"​حزب العمال الكردستاني​" ومهربي البشر، "ليجد نفسه في نهاية المطاف وسط البحار يواجه الموت"، كاشفاً عن "وجود أعداد كبيرة من المواطنين الأفارقة بين المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم ضبطهم من قبل ​خفر السواحل​ التركية".