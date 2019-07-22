بلومبرغ: إيران تخزن ملايين براميل النفط في الموانئ الصينية

كشفت وكالة "بلومبرغ" عن أن "​إيران​ تخزن ملايين براميل ​النفط​ في الموانئ ب​الصين​ في وقت تحاول فيه ​واشنطن​ إيصال صادراتها النفطية إلى الصفر للضغط عليها لإعادة التفاوض على ​الاتفاق النووي​"، مشيرةً إلى أن "مليوني طن من النفط الإيراني وصلت إلى الصين خلال شهري مايو ويونيو الماضيين".

وأشارت إلى أن "ناقلات تقوم بتفريغ ملايين البراميل من النفط الإيراني في صهاريج تخزين في الموانئ بالصين، أكبر مستهلكي موارد ​الطاقة​ في ​العالم​"، موضحةً أن "إيران تخزن النفط في صهاريج تملكها في الصين، وبالتالي لا يعد ذلك انتهاكا للعقوبات، ويتم بيع جزء منه بناء على عقود مقايضة مع شركات صينية، فعلى سبيل المثال يتم بيع النفط مقابل استثمارات تقوم بها شركات صينية في إيران، وليس واضحا فيما إذا كان هذا النوع من التعاملات ينتهك العقوبات".