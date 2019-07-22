جاويش أوغلو: ترامب لا يريد فرض عقوبات على تركيا بسبب صفقة الصواريخ الروسية إس 400 لأنقرة

أكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ لا يريد فرض عقوبات على ​تركيا​ بسبب صفقة ​الصواريخ​ الروسية إس 400 ل​أنقرة​"، مشيراً إلى أن "تفعيل منظومة الدفاع الجوي إس 400 مطلع العام المقبل"، لافتاً إلى أن "أنقرة لا تقبل فرض عقوبات أميركية عليها".

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