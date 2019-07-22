هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على بقائه في السلطة لأطول مدة في تاريخ إسرائيل، متوجها إليه بالقول "بقيادتك، أصبحت إسرائيل قوة تكنولوجية واقتصادا عالميا".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت ترامب إلى أن "الأهم أن قيادة نتانياهو لإسرائيل جاءت ضمن التزامه بقيم الديمقراطية والحرية وتكافؤ الفرص، وهي قيم مشتركة بين الشعبين الأميركي والإسرائيلي، ونعتز بها".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب لنتانياهو: أصبحت إسرائيل بقيادتك قوة تكنولوجية واقتصادا عالميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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