ترامب لنتانياهو: أصبحت إسرائيل بقيادتك قوة تكنولوجية واقتصادا عالميا

هنأ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ على بقائه في السلطة لأطول مدة في تاريخ إسرائيل، متوجها إليه بالقول "بقيادتك، أصبحت إسرائيل قوة تكنولوجية واقتصادا عالميا".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت ترامب إلى أن "الأهم أن قيادة نتانياهو لإسرائيل جاءت ضمن التزامه بقيم الديمقراطية والحرية وتكافؤ الفرص، وهي قيم مشتركة بين الشعبين الأميركي والإسرائيلي، ونعتز بها".