ناسا تستعيد التسجيلات الأصلية للهبوط على القمر بمزاد علني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الإدارة الوطنية الأميركية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، مساء الأحد، أنها استعادت التسجيلات الأصلية لأول هبوط بشري على سطح القمر عام 1969.

واشترت ناسا تسجيلاتها بمبلغ قدره مليونا و820 ألف دولار في مزاد علني بولاية نيويورك، وتم بثه عبر موقع التواصل الاجتماعي لدار "سوثبي" للمزايدات العلنية.

وكانت الوكالة الأميركية باعت التسجيلات عام 1976 بالخطأ، إلى مهندس ميكانيكي متقاعد، جاري جورج، مقابل مبلغ زهيد قدره 217 دولارا.

والتسجيلات عبارة عن 3 أشرطة تتضمن مشاهدة مدتها الزمنية تصل ساعتين ونصف الساعة.

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ويظهر في المشاهد رائد الفضاء نيل آرمسترونغ الذي يعدّ أول إنسان تطأ قدماه سطح القمر، إضافة إلى حديث للرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون.

يذكر أن ناسا اعترفت عام 2006، بأنها لم تتمكن من العثور على تسجيلات الفيديو الأصلية للمركبة "أبولو 11" عندما هبطت على القمر.

وقال جورج إنه لم يكن لديه المعدات اللازمة لمشاهدة الأشرطة، لكن بعد أن بدأ الحديث عنها في ناسا ومحاولة إرجاعها إلى وكالة الفضاء، صار بإمكانه مشاهدة اللقطات لأول مرة في استوديو خاص بولاية كاليفورنيا.