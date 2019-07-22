شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان: نبذل كل ما في وسعنا لتهدئة التوتر مع إيران والان مع التفاصيل

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الإثنين، إن بلاده تريد بذل كل ما في وسعها لتهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، قبل أن ترد على طلب أمريكي متوقع لإرسال قواتها البحرية لحراسة منطقة مائية استراتيجية قبالة إيران.

وكانت وسائل إعلام يابانية قالت إن "المقترح الأمريكي بتعزيز مراقبة ممرات شحن النفط الحيوية في الشرق الأوسط قبالة إيران واليمن قد يُدرج على جدول الأعمال خلال زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون لطوكيو هذا الأسبوع".

وأضاف آبي أن "طوكيو تود أن تؤدي ما تعتبره دوراً فريداً لها لتهدئة التوتر قبل أن تتخذ قرار الانضمام إلى الولايات المتحدة"، وتابع في مؤتمر صحافي بعد فوز الائتلاف الحاكم بزعامته في انتخابات مجلس المستشارين التي أجريت أمس الأحد "لدينا تاريخ طويل من الصداقة مع إيران والتقيت برئيسها أكثر من مرة وكذلك زعماء آخرين".

وأوضح "قبل أن نتخذ أي قرار بشأن ما نفعله، تود اليابان بذل كل الجهود لتهدئة التوترات بين إيران والولايات المتحدة".