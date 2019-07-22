تحذيرات من تردي أوضاع الأسرى والاحتلال يعتقل 19 بالضفة الغربية

وسط تحذيرات من تردي الأوضاع الصحية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، شن جيش الاحتلال فجر الإثنين، حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 19 فلسطينيا.

وأقرت إسرائيل باعتقال 19 فلسطينيا بداعي مشاركتهم في فعاليات احتجاجية على ممارسات جيش الاحتلال.

وتقول مؤسسات حقوقية إن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز 5141 فلسطينيا في سجونه بينهم 3041 تم إصدار أحكام بالسجن ضدهم.

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ومن بين المعتقلين 464 فلسطينيا تعتقلهم إسرائيل إداريا دون توجيه تهم محددة لهم.

وفي هذا الصدد، حذر نادي الأسير الفلسطيني من تفاقم الأوضاع الصحية لسبعة أسرى فلسطينيين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام.

وقال نادي الأسير، في إفادة صحفية، إن 7 أسرى في معتقلات الاحتلال يواصلون "إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، وذلك وسط ظروف صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت، حيث يقابل ذلك تعنت ورفض من قبل سلطات الاحتلال، بتلبية مطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداري".

وأشار إلى أن الأسرى هم: جعفر عز الدين، 48 عاما، المضرب عن الطعام منذ 36 يوماً، وأحمد زهران، 42 عاما، المضرب عن الطعام منذ 29 يوماً، وحذيفة حلبية، 28 عاما، ومحمد أبوعكر، 24 عاما، ومصطفى الحسنات، 21 عاما، وهم يخوضون الإضراب منذ 21 يوما وحسن الزغاري الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ 13 يوماً، إضافة إلى سلطان خلوف، 38 عاما، ويواصل إضرابه عن الطعام منذ 12 يوما.

كما حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تفاقم الحالة الصحية للأسيرين المريضين محمد خميس أبراش ،40 عاما، وعثمان أبوخرج 48 عاما اللذين يقبعان في سجن عسقلان، ويتعرضان لإهمال طبي ممنهج ومتعمد من قبل إدارة السجون الإسرائيلية.