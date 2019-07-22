الدفاعات السورية تتصدى لأهداف معادية في حماة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدت الدفاعات الجوية السورية، الأحد، لأهداف معادية في مدينة مصياف بريف حماة.

ذكر التلفزيون الرسمي أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في مدينة مصياف بمحافظة حماة، دون أن يحدد طبيعة الأهداف المعادية.

وتكثف إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري، وأهدافاً إيرانية، وأخرى لمليشيا حزب الله اللبناني.



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واستهدف قصف إسرائيلي في الآونة الأخيرة مدينة حلب، إذ أعلنت سوريا في نهاية مارس/آذار عن تصدي دفاعاتها الجوية لـ"عدوان" إسرائيلي استهدف شمال شرق المدينة، حيث طال مستودعات ذخيرة تابعة لمقاتلين إيرانيين.

وكانت إسرائيل أعلنت في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، توجيه ضربات طالت مخازن ومراكز استخبارات وتدريب.

وقال جيش الاحتلال: إن هذه الأهداف تابعة لفيلق القدس الإيراني، إضافة إلى مخازن ذخيرة وموقع في مطار دمشق الدولي.