السعودية تطالب بردع دولي لإيران إثر احتجاز ناقلة بريطانية

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العين الإخباريةالأحد 2019/7/21 10:42 م بتوقيت أبوظبي
ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو - أرشيفية
طالبت السعودية، الأحد، المجتمع الدولي بردع إيران إثر احتجازها ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" مساء الجمعة الماضي لدى عبورها مضيق هرمز.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن احتجاز إيران ناقلة النفط البريطانية هو أمر مرفوض تماما، ويمثل انتهاكا للقانون الدولي ولحرية الملاحة.
وأضاف "يجب أن تدرك إيران أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، والتي تشمل اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، هو أمر مرفوض تماماً."
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن مساء الجمعة الماضي، احتجازه ناقلة نفط بريطانية تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز.
ودأبت إيران وأذرعها الإرهابية المنتشرة بالمنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط، الأمر الذي تكرر في أكثر من حادث خلال الأشهر القليلة الماضية.
وزعمت مليشيا الحرس الثوري الإيرانية، التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية قبل 3 أشهر، أن الناقلة الأجنبية (لم تشر إلى الدولة التابعة لها) تم توقيفها الأحد الماضي، بواسطة قوارب عسكرية تابعة للمنطقة البحرية الأولى الخاضعة لها بدعوى تهريبها كميات كبيرة من الوقود.
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