ترامب طالب الديمقراطيات الأربع بالاعتذار من إسرائيل: تصريحات مثيرة للكراهية

هاجم الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، الأربع مشرعات الديمقراطيات من أصول أجنبية في ​مجلس النواب​، مطالبا إياهن بالاعتذار من ​إسرائيل​، مشيراً إلى "أنني لا أعتقد أن المشرعات الأربع قادرات على حب وطننا، وعليهن الاعتذار من ​أميركا​ وإسرائيل على ما جاء على لسانهن من التصريحات الفظيعة المثيرة للكراهية".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت ترامب إلى أن "هؤلاء الديمقراطيات يدمرن الحزب الديمقراطي لكنهن "ضعيفات وغير قادرات على تدمير دولتنا العظمى".