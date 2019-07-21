بومبيو: بريطانيا سترحل اسانج إلى الولايات المتحدة ليحاكم بتهمة التجسس

أكد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ان "بريطانيا سترحّل مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج إلى الولايات المتحدة ليحاكم فيها بتهمة التجسس".
وفي حديث لصحيفة "ال يونفرسو" الاكوادورية، اوضح بومبيو "أننا قدمنا الطلب وبالتالي سيرحّل إلى الولايات المتحدة حيث يلاحقه القضاء".
ولفت الى أنه "لا يمكنني إعطاء تعليقات إضافية لكن حكومتي تعتقد بأهمية أن تقتص العدالة من هذا الرجل الذي شكّل خطراً على العالم وعرض جنوداً أميركيين للخطر".
وكان أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا والقارة الأميركية آلن دانكن خلال زيارة إلى الاكوادور أن اسانج لن يرحّل إلى دولة يمكن أن يواجه فيها عقوبة الإعدام.
وتتهم الولايات المتحدة اسانج بالتجسس وطالبت بتسلمه. ومن المتوقع أن ينظر القضاء البريطاني في الطلب الأميركي نهاية شباط 2020.
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