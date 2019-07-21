بومبيو: بريطانيا سترحل اسانج إلى الولايات المتحدة ليحاكم بتهمة التجسس

أكد وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ ان "​بريطانيا​ سترحّل مؤسس موقع ​ويكيليكس​ جوليان ​اسانج​ إلى ​الولايات المتحدة​ ليحاكم فيها بتهمة ​التجسس​".

وفي حديث لصحيفة "ال يونفرسو" ​الاكوادور​ية، اوضح بومبيو "أننا قدمنا الطلب وبالتالي سيرحّل إلى الولايات المتحدة حيث يلاحقه ​القضاء​".

ولفت الى أنه "لا يمكنني إعطاء تعليقات إضافية لكن حكومتي تعتقد بأهمية أن تقتص العدالة من هذا الرجل الذي شكّل خطراً على ​العالم​ وعرض جنوداً أميركيين للخطر".

وكان أكد وزير ​الدولة​ البريطاني لشؤون ​أوروبا​ والقارة الأميركية آلن دانكن خلال زيارة إلى الاكوادور أن اسانج لن يرحّل إلى دولة يمكن أن يواجه فيها ​عقوبة الإعدام​.

وتتهم الولايات المتحدة اسانج بالتجسس وطالبت بتسلمه. ومن المتوقع أن ينظر ​القضاء البريطاني​ في الطلب الأميركي نهاية شباط 2020.