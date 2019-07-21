الإعلام الامني: تدمير وكر والقبض على ثمانية مطلوبين خلال المرحلة الثانية لعملية إرادة النصر

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن تدمير وكر وإلقاء القبض على ثمانية مطلوبين خلال المرحلة الثانية لعملية إرادة النصر. وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بعد ان انطلقت المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر، والتي كانت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وباشراف قيادة العمليات المشتركة، واصلت القوات الامنية المشتركة فيها، مسنودة بغطاء جوية عملياتها شمالي العاصمة بغداد ولليومين الماضيين لتعزيز الامن والاستقرار في هذه المناطق".



وأضافت أن "النتائج لهذه المرحلة هي: تدمير وكر للارهابيين والقاء القبض على ثمانية مطلوبين وتفجير عبوة ناسفة وقنبرة هاون والعثور على سبعة مخازن للعتاد وسبعة زوارق"، مؤكدة أن "العملية ما زالت مستمرة".

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