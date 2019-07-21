وفاة أردوغان ترند جوجل.. حقيقة رحيل الرئيس التركي

كتب: ضياء السقا

ترددت خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة وفاة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إثر نوبة قلبية حادة، وسط تكتم شديد داخل القصر الجمهوري الرئاسي في تركيا.

وتصدر "أردوغان" ترند محرك البحث الأشهر، جوجل، عقب تداول شائعة الوفاة.

من جانبه، نفى مصدر رئاسي في تركيا، في تصريحات لموقع «آراب تركي»، وفاة الرئيس التركي، مؤكدا أنها أخبار كاذبة وغير صحيحة، ولا تعدو إلا أن تكون محض شائعات.