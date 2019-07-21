السلطات السعودية أفرجت عن ناقلة نفط إيرانية كانت احتجزتها في أيار

نقلت وكالة الأنباء ال​إيران​ية الرسمية "ارنا" عن وزير النقل الإيراني محمد إسلامي، إعلانه أنّ "​السعودية​ أفرجت عن ناقلة النفط الإيرانية "هابينس وان"، نتيجة مفاوضات وتتّجه الآن نحو مياه الخليج الفارسي"، وذلك بعدما كانت قد أُجبرت على الرسو في ميناء جدّة السعودي في أواخر نيسان الماضي بعد مشكلة فنيّة.

وأوضح أنّه "تمّ حل المشكلة أمس بفضل متابعتها من قبل إدارة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، وتحرّكت الناقلة باتجاه الخليج الفارسي بإذن من ميناء جدة، يسحبها زورقان إيرانيان".

وكانت قد أوضحت وكالة الأنباء الرسمية لوزارة النفط الإيرانية (شانا)، أنّ "السفينة أُجربت على الرسو في جدة للقيام بتصليحات بعد إصابتها بعطل في المحرّك خلال إبحارها في البحر الأحمر"، مبيّنةً أنّ "بالتنسيق مع السلطات المعنية، اقتيدت الناقلة حينها إلى أقرب مرفأ في جدة، من أجل إصلاحات ومن أجل اتخاذ التدابير اللازمة".