"رويترز": إيران تثمّن إفراج السعودية عن ناقلتها النفطية "هابينس"

أفادت وكالة "​رويترز​" للأنباء بأن ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ثمنت إفراج السلطات السعودية عن ناقلتها النفطية "هابينس".

وتوجهت الخارجية الإيرانية بالشكر من كل من سلطنة عمان وسويسرا على جهودهما في هذا المجال.

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن السلطات السعودية أفرجت عن ناقلة النفط الإيرانية "Happiness 1" التي أصابها عطل فني في أواخر نيسان الماضي وكانت متوقفة في ميناء جدة لإصلاحها.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الناقلة التي تعود ملكيتها لشركة النفط الوطنية الإيرانية، تم قطرها السبت بواسطة سفينتي تصليح إيرانيتين، وهي في طريقها للمياه الإقليمية الإيرانية.