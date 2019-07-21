شكرا لقرائتكم خبر عن «مفوضية اللاجئين»: عودة 22 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (عمّان)
أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، عودة نحو 22 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم من الأردن، منذ إعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين منتصف أكتوبر الماضي، وحتى نهاية شهر يونيو الماضي. وأوضحت المفوضية في بيان صحفي، أن الرقم مبني على مطابقة أرقام سجلات السلطات الأردنية، والعائدين من المخيمات والمناطق الحضرية على حد سواء مع بيانات لاجئين مسجلين لدى المفوضية، مشيرة إلى أن عمليات العودة كعادتها، كانت وما زالت طوعية واللاجئ الوحيد هو صاحب القرار في العودة أو البقاء دون أي قيود أو ضغوطات لتحقيق عملية العودة.
ونفت المفوضية، تسجيل دخول أي لاجئ سوري منذ افتتاح المعبر بين البلدين، مشيرة إلى أن نسبة الرغبة بالعودة متغيرة بتغير المواسم والفصول، بالإضافة إلى الأوضاع في الداخل السوري، بحيث شهد فصل الصيف أكبر عدد لعودة اللاجئين المسجلين.
وبحسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ إجمالي عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن 666.596 لاجئاً سورياً.
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