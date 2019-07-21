شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تدعو إيران إلى الإفراج عن الناقلة «ستينا إيمبيرو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (مسقط)

دعت سلطنة عمان اليوم (الأحد) إيران إلى الإفراج عن ناقلة النفط التي ترفع علم بريطانيا وتحتجزها طهران منذ الجمعة، مشددة على ضرورة حل الخلافات «بالطرق الدبلوماسية».

وقالت وزارة الخارجية العمانية في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر» أن «السلطنة تتطلع إلى قيام ايران بإطلاق سراح السفينة البريطانية»، موضحة أنها «على اتصال مع جميع الأطراف بهدف ضمان المرور الآمن للسفن التجارية العابرة للمضيق مع احتفاظها بحقها في مياهها الإقليمية».

يذكر أن إيران احتجزت يوم (الجمعة) الماضي في مضيق هرمز الناقلة «ستينا إيمبيرو» التي يملكها سويدي وترفع علم بريطانيا.