ميركل تختلي بـ"المرأة المرتجفة"

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ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن المستشارة أنغيلا ميركل ستأخذ إجازة طويلة بسبب تعرضها للارتجاف المتكرر في الفترة الأخيرة.
وذكرت الصحيفة أن الإجازة ستستغرق 28 يوما، ستقضيها المستشارة في جبال الألب على الأرجح.
وعلمت الصحيفة بأن ميركل تأخذ معها رواية "المرأة المرتجفة أو حكاية أعصابي" للكاتبة الأمريكية سيري هستفيدت، التي تحكي قصة امرأة تعاني من نوبات ارتجاف لا يمكن السيطرة عليها.
وأصيبت ميركل بسلسلة من نوبات الارتعاش منذ 18 يونيو الماضي، لكنها أكدت مرارا أنها بخير وقادرة على أداء مهامها.
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المصدر: "لينتا رو"
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