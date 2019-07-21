رئيس جمعية خيرية يختلس تبرعات مركز الغسيل الكلوي بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية – مروة شاهين:
ضبطت مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بمديرية أمن الغربية، اليوم الأحد، رئيس جمعية خيرية بإحدى قرى مراكز المحلة الكبرى، لاتهامه باختلاس 350 ألف جنيه من أموال مستلزمات الغسيل الكلوي، خلال عمله رئيسا لمجلس إدارتها.
وكان اللواء السعيد شكرى مدير مباحث الغربية، قد تلقى إخطارا من العقيد وليد فايد رئيس قسم مباحث مكافحة الأموال العامة بالمديرية، بضبط "أ. ح" 61 سنة، بالمعاش، ومقيم بدائرة أول المحلة، فى القضية رقم15777 لسنة 2019 مركز المحلة -ختلاس مال عام- وذلك خلال توليه رئاسة مجلس إدارة وأمين صندوق جمعية خيرية بمركز المحلة، فى الفترة من عام 2015 حتى بداية 2017.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة المختصة.
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