أبناء اللد يعيّن مدربا جديدا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعاقدت إدارة أبناء اللد مع المدرب آسي دومب ليقود تدريبات الفريق الموسم الكروي المقبل في الدرجة الممتازة، خلفا للمدرب عيران كوليك.
وقامت الإدارة اللداوية بالتعاقد مع المدرب الجديد عقب إصابة المدرب كوليك بكسر في الحوض خلال المعسكر التدريبي الذي يقيمه الفريق هذه الأيام في جورجيا.
وأعربت إدارة فريق أبناء اللد عن تمنياتها بالشفاء للمدرب كوليك، وقد ثمنت كل ما قدمه للفريق ومساهمته في بقاءه بالدرجة الممتازة الموسم الماضي.
وتسعى إدارة أبناء اللد إلى تجهيز فريق قوي للموسم الكروي المقبل، حتى ينافس على احتلال مركز متقدم في لائحة الدرجة الممتازة.
ومن المقرر أن يخوض الفريق اللداوي مباريات ودية في جورجيا استعدادا للموسم الكروي المقبل، كما سيقوم باختبار عدد من اللاعبين الأجانب.
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