سلطنة عمان تحث إيران على الإفراج عن الناقلة ستينا إمبيرو

جدة - عمرو شويل مسقط -الخليج 365:

حثت سلطنة عمان إيران اليوم الأحد على السماح بمغادرة الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا والتي تحتجزها منذ يوم الجمعة.

وأفاد تلفزيون عمان اليوم الأحد بأن السلطنة دعت أيضا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.

وقال تلفزيون عمان على تويتر “السلطنة تدعو إلى عدم تعريض هذه المنطقة إلى مخاطر تؤثر على حرية الملاحة”.