النشرة: الجيش السوري أحبط هجوما شنته فصائل الفتح في القصابية بريف إدلب الجنوبي

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​، بأنّ "​الجيش السوري​ أحبط هجومًا شنّته فصائل الفتح المبين من المحور الشمالي والشمالي الشرقي لبلدة القصابية، باتجاه البلدة في ​ريف إدلب الجنوبي​، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش والمسلحين، ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الأخير، وتدمير عربتين إحداها مصفّحة".

وأوضح أنّ ذلك حصل "بالتزامن مع شنّ الطيران الحربي غارات جوية استهدف فيها مواقع المسلحين في مدينتي مورك وكفرزيتا ب​ريف حماة​ الشمالي".