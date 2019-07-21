أفاد مراسل "النشرة" في سوريا، بأنّ "الجيش السوري أحبط هجومًا شنّته فصائل الفتح المبين من المحور الشمالي والشمالي الشرقي لبلدة القصابية، باتجاه البلدة في ريف إدلب الجنوبي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش والمسلحين، ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الأخير، وتدمير عربتين إحداها مصفّحة".
وأوضح أنّ ذلك حصل "بالتزامن مع شنّ الطيران الحربي غارات جوية استهدف فيها مواقع المسلحين في مدينتي مورك وكفرزيتا بريف حماة الشمالي".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش السوري أحبط هجوما شنته فصائل الفتح في القصابية بريف إدلب الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.