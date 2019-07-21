وزير النفط الإيراني: حوادث الناقلات لم تؤثر على صادراتنا النفطية

أعلن وزير ​النفط​ ال​إيران​ي ​بيجن زنغنه​ أن "صادرات إيران من الخام لم تتأثر حتى الآن بحوادث الناقلات الأخيرة في ​الخليج​". ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله إنّ "ناقلات النفط وصادرات النفط هي إحدى المسائل التي لدينا قيود فيها و​الولايات المتحدة​ وحلفاؤها تسببوا في قيود لنا وينبغي أن نكون حذرين".

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