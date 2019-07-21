ألمانيا.. “لوفتهانزا” توقف رحلات الطيران للقاهرة

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أوردت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن متحدث باسم شركة لوفتهانزا الألمانية أن الشركة توقف بشكل مؤقت رحلاتها إلى القاهرة كإجراء وقائي في الوقت الذي تجري فيه مزيدا من التقييم.

وقالت شركة لوفتهانزا إنها ألغت رحلات من فرانكفورت وميونيخ إلى القاهرة السبت وستستأنف رحلاتها الأحد.

يأتي ذلك عقب إعلان شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش ايروايز) تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع بسبب مخاوف أمنية دون أن تذكر تفاصيل بشأن الدافع وراء هذه الخطوة.

وقالت (بريتيش ايروايز) في بيان في وقت سابق إنها علقت رحلاتها إلى القاهرة لسبعة أيام بدءا من السبت “كإجراء احترازي” من أجل عملية تقييم للأمن هناك.

وقال البيان “نقوم باستمرار بمراجعة إجراءاتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم وقد علقنا الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم”.

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وأضافت الشركة أنها لن تسمح بتحليق طائرة ما لم تكن آمنة. وعندما طُلب من متحدثة باسم الشركة إعطاء تفاصيل أكثر عن سبب تعليق الرحلات الجوية والترتيبات الأمنية، التي تراجعها الشركة قالت “لا نناقش على الإطلاق الأمور المتعلقة بالأمن”.

من جهتها قالت مصر إنه لا يوجد قرار من وزارتي النقل والخارجية البريطانية بتعليق الرحلات إلى القاهرة.

المصدر: – العربية.نت