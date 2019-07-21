“لاكاسا دي بابيل” يعود في جزء ثالث..أصبح حديث مواقع التواصل من جديد

عاد المسلسل الاسباني الشهير “لاكاسا دي بابيل”، ليشغل الجمهور عبر العالم بانطلاق بث جزءه الثالث، أول أمس الجمعة، بعد نجاح كبير حققه الجزئين السابقين منه. وانطلق بث المسلسل الشهير عالميا على منصةالبث الرقمية نيتفليكس، ويتكون من 8 حلقات، لتعود عبره مغامرات العصابة الاجرامية المنظمة، وتصبح حديث مواقع التواصل. وتبدأ أحداث المسلسل الشهير في موسمه الجديد، باستمتاع أعضاء العصابة بحريتهم في دول مختلفة قبل أم تتغير الأحداث بإلقاء القبض على أحدهم، فيخططون لتخليصه وتنفيد عملية جديدة. وتدور قصة ” لا كاسا دي بابيل”حول مجرمين محترفين يجتمعون تحت قيادة “البوريفسور” لتنفيد خططهم الخطيرة.

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