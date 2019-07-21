طقس الأحد.. جو حار مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار شيئا ما إلى حار بكل من الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب والمنطقة الشرقية ومحليا بالسهول الداخلية الشمالية.

كما ستهم سحب منخفضة كثيفة السواحل الأطلسية خصوصا خلال الصباح والليل، والسواحل الوسطى، حيث يحتمل أن تكون مصحوبة بكتل ضباب، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة أو زخات رعد فوق المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وقد تصل الريف والسفوح الجنوبية الشرقية.

وسيستمر مرور سحب كثيفة بالواجهة المتوسطية مع نزول قطرات مطرية متفرقة خصوصا بالجهة الشرقية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، مع احتمال هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما جنوبية بالجنوب الشرقي، وضعيفة إلى معتدلة شرقية بمنطقة طنجة، وشمالية إلى غربية بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و19 درجة بكل من المرتفعات وقرب السواحل الوسطى، وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسهول والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و31 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 25 و30 درجة جوار السواحل بالمرتفعات، وما بين 30 و35 درجة بمنطقة طنجة والسهول الأطلسية وسوس والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و40 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الداخلية وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 40 و44 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج بين كاب سبارتيل والرباط، وبين طرفاية وبوجدور، وهائجا بالجنوب.