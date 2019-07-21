الكشف عن تفاصيل اعتقال منفذي الهجوم على الدبلوماسيين الاتراك في اربيل

كشفت مصادر امنية تركية، عن تفاصيل اعتقال منفذي الهجوم على الدبلوماسيين الاتراك في اربيل، فيما ذكر مصدر كردي ان كردستان اتخذت إجراءات أمنية ستستمر خلال الفترة المقبلة بحق "الغرباء" الذين يدخلون الإقليم.

وقالت المصادر ان "تفاصيل اعتقال منفذي الهجوم على الدبلوماسيين الاتراك في اربيل، تمت بعد تحديد تسعة مواقع في كردستان ومداهمتها بوقت متزامن"، مشيرة الى انها "اسفرت عن اعتقال شخصين".

واضافت انه "بعد التحقيق معهما واعترافهما، تم تحديد مكان المنفذ الرئيسي للعملية مظلوم داغ"، مبينة ان "الاخير اعتقل أثناء محاولة فراره من إربيل إلى مخمور".

وتابعت ان "الاعتقال جاءت بعد جهود بين الاستخبارات التركية وقوى الأمن الكردية"، موضحة ان "المتهم الرئيسي وجد صعوبة في الخروج من أربيل بعد تنفيذ الهجوم بسبب الإجراءات الأمنية المشددة".

Advertisements

من جانبه، ذكر مصدر كردي ان "قوى الأمن في محافظات إقليم كردستان استنفرت، منذ الأربعاء الماضي، لا سيما في محافظات الإقليم الثلاث (أربيل والسليمانية ودهوك)، بحثاً عن الجهة والأشخاص المشتبه في تورطهم بجريمة اغتيال الدبلوماسي التركي"، مبيناً أنّ "التحريات تمت بالتنسيق مع الجانب التركي".

ولفت المصدر ذاته إلى أنّ "عمليات البحث والتفتيش شملت مناطق يوجد فيها مقاتلون في حزب العمال الكردستاني، كما شملت منازل أسر بعضهم"، مشيراً إلى "الاستعانة بكاميرات المراقبة والمعلومات الاستخباراتية التي سهلت عملية البحث عن الجناة".

وتابع المصدر انه "تم اتخاذ إجراءات أمنية في كردستان ستستمر خلال الفترة المقبلة بحق الغرباء الذين يدخلون المدن الرئيسية في الإقليم، إلى جانب تعزيز أمن المواقع الحساسة وفي مقدمتها القنصلية التركية".

يذكر ان مديرية اسايش اربيل اعلنت امس السبت، عن اعتقال منفذي الهجوم على الدبلوماسيين الاتراك في احد المطاعم ب‍اربيل والذي ادى الى مقتل نائب القنصل التركي بالمحافظة.