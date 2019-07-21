بالصور.. فتح الطريق الذي يربط مطار بغداد الدولي بتقاطع عمان

اعلنت مديرية المرور العامة، الاحد، عن فتح الطريق الذي يربط مطار بغداد الدولي بتقاطع عمان، مبينة ان الاجراء سوف يخدم المواطنين من سكنة مدينة بغداد الكرخ.

وقال مدير السيطرة والمخابرة في المديرية العميد حيدر رشيد القصاب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بناء على توجيهات سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي تم فتح الطريق الذي يربط طريق مطار بغداد الدولي بتقاطع عمان القريب من نصب الجندي المجهول مروراً بطريق القادسية السريع فتحاً تجريبياً ولمدة اسبوع من الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعة الثامنة والنصف صباحا".

واضاف انه "تم اتخاذ الاجراءات المرورية من قبل امري القواطع وباشراف مدير المرور العام ومدير مرور بغداد الكرخ"، مشيرا الى ان "هذا الاجراء سوف يخدم المواطنين من سكنة مدينة بغداد الكرخ وبقية سواق المركبات".

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