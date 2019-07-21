صدقت محكمة تحقيق الموصل الايسر في رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية، الاحد، اعترافات امرأة متهمة بقتل ابن زوجها البالغ من العمر سنتين بضربه على رأسه ما تسبب في وفاته.
وقال مجلس القضاء الاعلى قفي بيان تلقت الخليج 365، ان "المتهمة أقدمت على قتل ابن زوجها وهو طفل يبلغ من العمر سنتين بضرب رأسه في الحائط ومن ثم ضربه بعصا على انحاء جسمه ما ادى الى وفاته".
ولفت المجلس إلى ان "المتهمة القي القبض عليها من قبل القوات الامنية وبمتابعة واشراف من قبل محكمة تحقيق الموصل الايسر"، مشيرا الى انه "تم اتخاذ الاجراءات كافة بحقها وتصديق اعترافاتها قضائياً وفقاً لأحكام المادة 405 من قانون العقوبات".
وتابع ان "المتهمة ستجري احالتها الى المحاكم المختصة لتنال جزاءها العادل".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
كانت هذه تفاصيل خبر تحقيق الموصل تصدق اعترافات امرأة قتلت نجل زوجها الذي يبلغ عامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.