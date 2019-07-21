تحقيق الموصل تصدق اعترافات امرأة قتلت نجل زوجها الذي يبلغ عامين

صدقت محكمة تحقيق الموصل الايسر في رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية، الاحد، اعترافات امرأة متهمة بقتل ابن زوجها البالغ من العمر سنتين بضربه على رأسه ما تسبب في وفاته.

وقال مجلس القضاء الاعلى قفي بيان تلقت الخليج 365، ان "المتهمة أقدمت على قتل ابن زوجها وهو طفل يبلغ من العمر سنتين بضرب رأسه في الحائط ومن ثم ضربه بعصا على انحاء جسمه ما ادى الى وفاته".

ولفت المجلس إلى ان "المتهمة القي القبض عليها من قبل القوات الامنية وبمتابعة واشراف من قبل محكمة تحقيق الموصل الايسر"، مشيرا الى انه "تم اتخاذ الاجراءات كافة بحقها وتصديق اعترافاتها قضائياً وفقاً لأحكام المادة 405 من قانون العقوبات".

Advertisements

وتابع ان "المتهمة ستجري احالتها الى المحاكم المختصة لتنال جزاءها العادل".

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.