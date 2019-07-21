زيدان يطلق رصاصة الرحمة على مشوار بيل مع ريال مدريد

وتعرض ريال مدريد لهزيمة من بايرن ميونخ بنتيجة (3-1)، في الكأس الدولية للأبطال، ولم يتواجد بيل على مقاعد البدلاء.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي للمباراة، والذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بيل لم يلعب لأنه قريب جداً من الرحيل".



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وأضاف: "نأمل أن يرحل قريباً، من الممكن غداً، نعمل على إنهاء انتقاله إلى فريق جديد".

وأكد زيدان: "الرحيل سيكون أفضل لنا ولبيل، لا يوجد شيء شخصي، ولكن يجب أن أتخذ القرارات".

وأردف المدرب الفرنسي: "وضعية بيل ستتغير خلال اليومين المقبلين، هذا قرار اتخذته واللاعب على علم بذلك".

وعن مستقبل خاميس رودريجيز والمرجح رحيله هو الآخر، أفاد زيدان: "لن أتحدث عن خاميس الآن".

وعن الهزيمة أمام بايرن ميونخ، علّق الفرنسي: "بالطبع كنت أحب أن نفوز ونحن هنا للتحضير للمباراة الرسمية الأولى، واجهنا مشاكل في الضغط، لكن هذا لا يعني أن اللاعبين الذين شاركوا في الشوط الأول أفضل ممن شاركوا بالشوط الثاني".