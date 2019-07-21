2019-07-21 | 10:18
1,298 مشاهدة
أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، أن غاريث بيل يقترب من الرحيل عن صفوف النادي الملكي.
وقال زيدان في المؤتمر الصحفي للمباراة، والذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بيل لم يلعب لأنه قريب جداً من الرحيل".
وأضاف: "نأمل أن يرحل قريباً، من الممكن غداً، نعمل على إنهاء انتقاله إلى فريق جديد".
وأكد زيدان: "الرحيل سيكون أفضل لنا ولبيل، لا يوجد شيء شخصي، ولكن يجب أن أتخذ القرارات".
وأردف المدرب الفرنسي: "وضعية بيل ستتغير خلال اليومين المقبلين، هذا قرار اتخذته واللاعب على علم بذلك".
وعن مستقبل خاميس رودريجيز والمرجح رحيله هو الآخر، أفاد زيدان: "لن أتحدث عن خاميس الآن".
وعن الهزيمة أمام بايرن ميونخ، علّق الفرنسي: "بالطبع كنت أحب أن نفوز ونحن هنا للتحضير للمباراة الرسمية الأولى، واجهنا مشاكل في الضغط، لكن هذا لا يعني أن اللاعبين الذين شاركوا في الشوط الأول أفضل ممن شاركوا بالشوط الثاني".
كانت هذه تفاصيل خبر زيدان يطلق رصاصة الرحمة على مشوار بيل مع ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.