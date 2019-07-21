بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إيران

أكدت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، التزامها بوجود عسكري في الشرق الأوسط للإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا، مشيرة إلى أنها تدرس فرض عقوبات على إيران.

وقال توبياس إلوود الوزير المفوض بوزارة الدفاع البريطانية، في رده على استفسارات صحفيين، إنه يتعين وضع حل لمشكلة ناقلة النفط المحتجزة قبل كل شيء.

وأضاف أن بلاده تبحث الخيارات المتاحة بشأن فرض عقوبات على إيران.

Advertisements

ولفت إلى أن الخطر يزداد في منطقة الخليج العربي (بسبب الممارسات الإيرانية)، ملمحا إلى أن بلاده تعتزم إرسال تعزيزات للمنطقة.





ودأبت إيران وأذرعها الإرهابية المنتشرة بالمنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط، الأمر الذي تكرر في أكثر من حادث خلال الأشهر القليلة الماضية.

وزعمت مليشيا الحرس الثوري الإيرانية، التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية قبل 3 أشهر، أن الناقلة الأجنبية (لم تشر إلى الدولة التابعة لها) تم توقيفها الأحد الماضي، بواسطة قوارب عسكرية تابعة للمنطقة البحرية الأولى الخاضعة لها بدعوى تهريبها كميات كبيرة من الوقود.