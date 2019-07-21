سلطات سلطنة عمان: نتابع باهتمام حركة الملاحة بمضيق هرمز وندعو الجميع لضبط النفس

أكّدت سلطات ​سلطنة عمان​ "أنّنا نتابع باهتمام حركة الملاحة في ​مضيق هرمز​"، داعيةً جميع الجهات إلى "ضبط النفس". ولفتت إلى "أنّنا نتطلّع إلى قيام ​الحكومة الإيرانية​ بإطلاق سراح السفينة البريطانية، وندعو الجميع إلى حلّ الخلافات بالطرق الدبلوماسيّة".

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