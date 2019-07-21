كوريا الجنوبية: المناورات العسكرية مع أميركا ستمضي قدماً

قال مسؤول كبير بكوريا الجنوبية يوم السبت، إن المناورات العسكرية بين بلاده والولايات المتحدة ستمضي قدماً الشهر المقبل وفقاً للمقرر، نافياً مزاعم بيونج يانج بأنها ستمثل انتهاكاً لاتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال تشاو جونج-كون المسؤول عن التخطيط للسلام بفريق الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن للمنتدى الاستراتيجي السنوي لمعهد أسبن "إن طبيعة المناورات ليست هجومية وتهدف لتعزيز التحالف".

وقال تشاو في وقت لاحق إن المناورات المقررة الشهر المقبل ستشمل في معظمها محاكاة بالكمبيوتر وليس نشر جنود على الأرض.

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وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية قال يوم الثلاثاء إن ترامب أكد في اجتماعه مع كيم الشهر الماضي، أن المناورات المشتركة ستتوقف، مضيفاً أن قرار إجراء المناورات سيمثل "انتهاكاً واضحاً" للاتفاقيات بين الزعيمين التي أعلنت في قمة بسنغافورة في العام الماضي.

وكانت كوريا الشمالية،حذرت من أن المناورات العسكرية الأميركية-الكورية الجنوبية التي ستجري الشهر المقبل "ستؤثر" على المحادثات المقترحة في الملف النووي بين بيونج يانج وواشنطن.