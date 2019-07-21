بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إيران

ذكرت صحيفة ديلي تليجراف أن وزراء بريطانيين يضعون خططاً تهدف إلى فرض عقوبات على إيران بعد احتجاز إيران لناقلة نفط ترفع علم بريطانيا.

وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية البريطاني،جيرمي هنت إجراءات دبلوماسية واقتصادية اليوم الأحد بما في ذلك احتمال تجميد أصول رداً على الواقعة.

وقالت الصحيفة إن بريطانيا قد تدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضاً إلى إعادة فرض عقوبات على إيران بعد رفعها في 2016 عقب إبرام اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.

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وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت قال إن لندن سترد بطريقة مدروسة لكنها قوية على قيام إيران باحتجاز ناقلة بريطانية، وحذر من أن طهران ستكون الخاسر الأكبر إذا تم تقييد حرية الملاحة.

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وكان الحرس الثوري الإيراني، احتجز ،الجمعة، ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" في مضيق هرمز.