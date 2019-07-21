بريطانيا تعتزم تجميد الأصول الإيرانية بعد احتجاز الناقلة

وكالات - أبوظبي
أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن وزير الخارجية جيريمي هنت يعتزم تجميد الأصول الإيرانية بعد احتجاز الناقلة البريطانية.
وذكرت صحيفة ديلي تليغراف أن من المتوقع أن يعلن هنت عن إجراءات دبلوماسية واقتصادية الأحد بما في ذلك احتمال تجميد أصول ردا على الواقعة.
وقالت الصحيفة إن بريطانيا قد تدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا إلى إعادة فرض عقوبات على إيران بعد رفعها في 2016عقب إبرام اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.
وفي رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن، قالت بريطانيا إن ناقلة ترفع العلم البريطاني...
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