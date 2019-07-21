"سحب وغرامة وحبس".. مسؤول يكشف تفاصيل 700 شقة مخالفة بالإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، عن تفاصيل التفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي ومصادرة الوحدات المخالفة منها في كل المحافظات والمدن الجديدة.

وقال "حسن"، لمصراوي، السبت، إنه تم إعطاء بعض الموظفين بأجهزة المدن صفة الضبطية القضائية من قرابة 4 أشهر بهدف الحد من مخالفات شقق الإسكان الاجتماعي، لافتًا إلى أن الدولة تدعم وحدات الإسكان الاجتماعي لتوفير سكن ملائم لمحدودي الدخل، وليس للمتاجرة بها أو الاستفادة من تغيير نشطها.

وأكد أنه خلال الفترة الأخيرة تم اكتشاف أكثر من 700...