بعد فسخ عقده مع الفريق الصيني.. الكعبي يتفق مبدئيا باللعب لعملاق الدار البيضاء

جالس وكيل أعمال الدولي المغربي أيوب الكعبي، سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، للتفاوض من أجل انتقال الكعبي إلى صفوف الفريق البيضاوي.

وأكد مصدر “اليوم24″، أن الناصيري توصل لاتفاق مبدئي مع وكيل أعمال المهاجم السابق لنهضة بركان، للتوقيع في كشوفات الفريق الأحمر بدءا من الموسم المقبل.

وكشف المصدر ذاته، أن ما يقوي إمكانية ضم الوداد للكعبي، كون الأخير متحمس لخوض تجربة جديدة في الملاعب المغربية، بعد أن غادرها الموسم قبل الماضي.

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وفسخ صاحب 26 عاما العقد الذي كان يربطه بنادي هيبي شينا فورتون الصيني، بعد أن انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018، قادما من نهضة بركان.

ودخلت مجموعة من الأندية الخليجية على خط التفاوض مع الكعبي، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة تلك التي تمارس من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي، إذ تحدث وسائل إعلام سعودية عن صراع بين فرق النصر، والأهلي، والشباب، لخطف الكعبي، غير أن اللاعب المغربي يضع العودة إلى المغرب ضمن أولى خياراته.

يذكر أن أيوب الكعبي، بدأ مسيرته في الراسينغ البيضاوي الذي قاده إلى الصعود للقسم الأول من البطولة الاحترافية، حيث توج هدافا لموسم 2017/2016، قبل أن يجاور نهضة بركان لموسم واحد، ثم انتقل إلى الدوري الصيني.