شكرا لقرائتكم خبر عن طهران في عزلة.. ونجاد يدعو بلاده إلى الرضوخ لترمب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"، رويترز (جدة، ساو باولو، البرازيل)

وسط تزايد الغضب الدولي إزاء تصعيد النظام الإرهابي من جرائمه ضد الملاحة الدولية واختطاف الناقلات البحرية ودعم المليشيا الإرهابية بالمنطقة وحالة العزلة التي وضع نظام «الملالي» نفسه فيها جراء سياساته المتخبطة، دعا الرئيس الإيراني السابق عضو مجلس تشخيص النظام محمود أحمدي نجاد نظام بلاده إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وإنهاء التوتر والعداء بين البلدين، مؤكداً في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» أمس الأول (الجمعة) أنه يتعين على طهران وواشنطن حل النزاع، الذي بدأ في 1979 بالاستيلاء على سفارة الولايات المتحدة واحتجاز الرهائن الأمريكيين.

وقال نجاد: «الوقت قد حان للجلوس، بعد 40 عاماً من العداء مع الولايات المتحدة. يجب التحدث مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب»، مضيفاً: «إنه رجل أعمال، وبالتالي فهو قادر على حساب الفوائد والتكلفة واتخاذ قرار».